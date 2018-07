W Skandynawii i za kołem podbiegunowym jak na Bahamach. Żar leje się z nieba

Pogoda w Europie Północnej dopisuje. Przykładowo w lipcu w Wiosce Świętego Mikołaja, ulokowanej na granicy koła podbiegunowego, odnotowano takie same temperatury jak w Grecji czy na… Bahamach i Hawajach.

Iście wakacyjna pogoda i temperatury przekraczające nawet 30 st. C są w Wiosce Świętego Mikołaja w Rovaniemi rzadkością i robią ogromne wrażenie. Choć rekord padł w wysuniętej na północ Finlandii wiosce Kevo , w której zanotowano aż 33 st. C.

Sprawdzając pogodę w miejscowości Kvikkjokk , jednym z najdalej na północ wysuniętych miejsc na świecie, w którym żyją ludzie, odnotowano aż 32,5 st. C . Z kolei słupek rtęci wskazał najwyższą wartość w ulokowanym 70 km od Sztokholmu Uppsali - 33 st. C .

Dodał, że są rozsyłane mieszkańcom informacje, głównie osobom starszym, jak należy postępować podczas upałów. Jako lekarz przyznał, że część osób bagatelizuje sprawę, co można wywnioskować przez dużą liczbę pacjentów, którzy trafiają do szpitala odwodnieni.

Płoną szwedzkie lasy

Okazuje się, że z powodu blisko 50 pożarów w środkowej i północnej Szwecji władze wezwały mieszkańców trzech regionów do opuszczenia swoich domów. Największy i najgroźniejszy pożar wybuchł w okolicach Jokkmokk na północy kraju. Ogarnął on 2,5 tys. ha lasów. Rząd Szwecji poprosił o pomoc w akcji gaśniczej Unię Europejską .

Rekordowy lipiec

Tegoroczny lipiec jest upalny nie tylko w Europie. Na początku miesiąca rekordy ciepła odnotowano w wielu miejscach na świecie. Przykładowo w Kanadzie słupki rtęci wskazywały nawet 40 st. C. Z kolei na północy Syberii czy nad Oceanem Arktycznym odnotowano temperatury powyżej 30 st. C, czyli o 20 stopni powyżej normy. Media, w tym "The Washington Post", opisywały, że ziemia została "rozgrzana do czerwoności".