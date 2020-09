Urlop po sezonie. Tanio i bez tłumów

Urlop po sezonie to dla wielu norma. W tym roku także nie brakuje chętnych na wakacje we wrześniu. - Widzimy wyraźną tendencję do rezerwowania wakacji z niewielkim wyprzedzeniem, na najbliższe dni i tygodnie - mówi Klaudyna Fudala z Wakacje.pl. - Mamy dzisiaj taką sytuację, że dynamicznie zmieniają się zasady wjazdowe, stąd taka tendencja zupełnie nie dziwi.

Bez tłumów, spokojniej, a czasem nawet dużo taniej. Tak wyglądają wakacje po sezonie, dlatego wciąż wiele osób urlop odkłada na wrzesień. W tym roku jednak planowanie wyjazdu z dużym wyprzedzeniem jest ryzykowne, ze względu na obostrzenia związane z koronawirusem. Dlatego coraz więcej osób wyjeżdża w tym miesiącu na wakacje w opcji last minute.

Wrzesień - urlop na ostatnią chwilę

- Widzimy wyraźną tendencję do rezerwowania wakacji z niewielkim wyprzedzeniem, na najbliższe dni i tygodnie - przyznaje Klaudyna Fudala z portalu Wakacje.pl. - Mamy dzisiaj taką sytuację, że co 2 tygodnie są kolejne rozporządzenia rządu dotyczące zakazu lotów. Ponadto dynamicznie zmieniają się zasady wjazdowe i wyjazdowe we wszystkich krajach, dlatego taka tendencja zupełnie nie dziwi.

Tak już było w wakacje, a jesień tylko pogłębi ten trend. - Wrzesień też będzie miesiącem kupowania wakacji last minute. Do wyboru cały czas mamy takie wakacyjne hity jak Grecja, Turcja, Tunezja czy Egipt. Wrzesień to również też końcówka sezonu w Bułgarii - mówi Klaudyna Fudala. - Do tych krajów będziemy latać.

Egipt - obowiązkowe testy

Co ważne, od 1 września turyści, którzy chcą spędzić wakacje w Egipcie, muszą zrobić test na obecność koronawirusa. Test PCR można wykonać maksymalnie 72 godziny przed wylotem, ale można też skorzystać z udogodnienia zaproponowanego przez rząd w Egipcie i wykonać test na miejscu. W Egipcie kosztuje on 30 dol. i jest wykonywany tuż po wylądowaniu na lotnisku (w Polsce to koszt ok. 550 zł).

Co ciekawe niektóre biura podróży zdecydowały o sfinansowaniu testów turystom. - Obowiązek wykonania testów wzbudził wiele emocji wśród turystów i całej branży turystycznej. Finalnie testy trzeba zrobić, ale biura podróży nie dały za wygraną i podjęły decyzję bez precedensu. Zapowiedziały, że zapłacą za testy turystów lecących do Egiptu - mówi Klaudyna Fudala.

Zakaz lotów a czartery

A co z krajami, które znalazły się w nowym rozporządzeniu dotyczącym zakazu lotów? Na liście są w sumie 44 kraje, w tym Hiszpania, Albania czy Malta.

Zakaz lotów obowiązuje do 15 września, ale co kluczowe - nie dotyczy samolotów czarterowych (wyczarterowanych przed wejściem w życie dokumentu). Co to konkretnie oznacza? W przypadku Albanii czy Hiszpanii to, że wiele z zaplanowanych wycieczek odbędzie się, bo są obsługiwane przez czartery. Dlatego z takimi biurami jak Itaka, Rainbow czy Exim polecimy wciąż na pewno na Wyspy Kanaryjskie, gdzie pogoda o tej porze roku jest pewna jak w banku.

123RF Czarterem można polecieć na Teneryfę (123RF)

Niestety tyle szczęścia nie mają ci, którzy planowali urlop na Malcie, bo w większości przypadków lata się tam lotami rejsowymi tanich linii.

Wakacje we wrześniu - ceny

A ile kosztują wakacje we wrześniu? Mało! Za tydzień w Grecji (bez wyżywienia) zapłacimy już od 1068 zł za osobę (wylot 12 września), a 1235 zł w opcji ze śniadaniami (wylot 20 września).

Turcja w formule all inclusive to koszt 1194 zł (wylot 9 września), a Egipt w tej samej opcji można zarezerwować w cenie 1337 zł (wylot 10 września).

Na Teneryfę (bez wyżywienia) polecimy już za 969 zł (wylot 19 września), a w opcji ze śniadaniami za 1259 zł (wylot tego samego dnia).

