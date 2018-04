Urlop w Sudetach dla całej rodziny. Dolny Śląsk czeka na odkrycie

W poszukiwaniu cichych i spokojnych zakątków do spędzenia wakacji w rodzinnym gronie coraz więcej osób kieruje się na zachód, w stronę Dolnego Śląska. Poza Karpaczem znajdzie się jeszcze wiele miejsc, które warto zobaczyć. Najpierw trzeba poznać tajemnice regionu.

Kotlina Kłodzka – gdzie woda drąży skałę

Rejon Kotliny Kłodzkiej, największej w Sudetach, kryje w sobie sporo miejsc, które wyglądają tak, jakby obowiązywały je inne prawa natury. Na zachodniej części kotliny wznosi się masyw Gór Stołowych, które swoją nazwę zawdzięczają piaskowcowym płytom ułożonym poziomo, przez co jej czubek jest płaski jak stół. To jedno z niewielu takich miejsc w Europie, a Szczeliniec – najwyższy szczyt pasma o charakterystycznym kształcie – doskonale widać nawet z Kłodzka. Podróż pod górę nie jest zbyt wymagająca, by dostać się do najwyższej skarpy, trzeba pokonać 665 schodków. To doskonały pomysł na wycieczkę dla całej rodziny, poradzą sobie nawet dzieci i osoby starsze.