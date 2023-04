Urokliwe jezioro na Dolnym Śląsku. Jego kolor zachwyca

Kim była księżna Daisy? Dlaczego jeziorko nosi jej imię?

Jeziorko Daisy swoją nazwę zawdzięcza osobie księżnej pszczyńskiej, Daisy Hochberg von Pless. Tak naprawdę księżna na imię miała Maria Teresa Oliwia, a Daisy było przydomkiem, którym nazywali ją bliscy. Księżna swoje dzieciństwo spędziła w Walii, później przebywała we Włoszech, a po powrocie do Londynu wyszła za mąż za Hansa Heinricha XV Hochberga. Para młoda po ślubie zamieszkała na Zamku Książ. Daisy wykazywała ogromne zamiłowanie do sztuki, kochała podróżować, a także wiodła bogate życie towarzyskie, nie była jednak zdecydowanie szczęśliwa w małżeństwie.