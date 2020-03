Park Narodowy Yellowstone. Jego ogromna część "pulsuje"

Park usytuowany jest na wulkanicznym płaskowyżu, pod którym (na głębokości od kilku do kilkunastu kilometrów) płynie magma. W przeszłości kilkukrotnie dochodziło w tym miejscu do eksplozji superwulkanu, która powodowała rozległe zniszczenia. Według naukowców miało to miejsce 2 i 1,3 mln lat temu oraz 640 tys. lat temu.