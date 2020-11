USA otworzy granice? Polska na liście 29 krajów

Biały dom poważnie rozważa ponowne otwarcie granic dla osób podróżujących z 29 krajów. Na liście państw, z których podróżni mogliby przyjechać do USA , znajdują się wszystkie kraje strefy Schengen, a więc i Polska. Argumentem przeciwko otwarciu granic może być fakt, że część europejskich krajów nie będzie mogło odwdzięczyć się tym samym.

Dla Polski ta decyzja oznaczałaby, że będzie można swobodnie wybrać się na urlop do USA. Zgodnie z obecnym rozporządzeniem loty z lotnisk położonych na terytorium stanów Illinois i Nowy Jork do Polski są dozwolone.

Choć prezydent Donald Trump nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, to zgodnie z doniesieniami agencji Reuters, otwarcie granic poparł już specjalny zespół ds. walki z pandemią oraz agencje rządowe, które zajmują się ochroną zdrowia. Póki co nie ma jeszcze informacji, jakie warunki będą musieli spełnić podróżni, chcący wjechać do USA.