Utknęli na drodze do Morskiego Oka. Teraz dziękują policji

Utknęli na drodze do Morskiego Oka. Policja z trudem do nich dotarła

"Na numer alarmowy 112 zadzwoniła kobieta, która powiedziała, że utknęła w zaspie śnieżnej w rejonie Głodówki na drodze prowadzącej do Morskiego Oka. W samochodzie podróżowała rodzina z małym dzieckiem. Na miejsce natychmiast pojechał patrol z Komisariatu Policji w Bukowinie Tatrzańskiej. Policjantom - pomimo pojazdu terenowego jakim dysponowali - z trudem udało się dotrzeć do kobiety. Wszystko przez silny wiatr, śnieżycę i zaspy. Ponad pół godziny w śnieżycy pomagali oswobodzić uwięziony samochód ręcznie wypychając auto z zaspy. Na szczęście turyści mogli odjechać dalej" - czytamy we wpisie opublikowanym przez zakopiańską policję w mediach społecznościowych.