Porównali nagrania. Tak zmniejszyła się plaża w Orłowie

Jak zauważa trójmiejski portal, wyższy poziom morza to nic nadzwyczajnego, kiedy mamy do czynienia z tzw. cofką wywoływaną silnym wiatrem wiejącym od strony morza. Jednak kiedy przyjrzymy się plaży w Orłowie na wysokości końcówki znajdującego się na niej molo, to zobaczymy połacie piasku wypłukanego z plaży.