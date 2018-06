Uważaj na wakacjach. 6 najczęstszych oszustw, których możesz paść ofiarą

Podczas wakacji skupiamy się na relaksie i odpoczynku. Jednak kiedy przestajemy być czujni, możemy paść ofiarą oszustów, którzy zarabiają na życie wykorzystując naszą nieuwagę. Oto najczęściej stosowane przez nich triki.

Darmowe bransoletki lub kwiaty

Do tego oszustwa dochodzi w pobliżu wielu atrakcji turystycznych. Najczęściej sympatyczny mężczyzna lub kobieta podchodzi do turysty i wręcza mu "bezpłatną" bransoletkę, kwiatek lub inny piękny przedmiot. Gdy prezent zostanie przyjęty, ofiarujący zaczyna domagać się za to pieniędzy. Jeśli odmówisz, oszust z pewnością zacznie krzyczeć i wywoływać sensację. Możesz ustrzec się przed takimi sytuacjami, nie pozwalając, by cokolwiek trafiło w twoje ręce. Nie przyjmuj niczego za darmo, chyba że istnieją ku temu uzasadnione powody. Po prostu grzecznie odmów i idź dalej.