Valletta (Malta) – europejska stolica kultury 2018. Miejsce obowiązkowe na wakacje w tym roku

Valletta na Malcie została wybrana Europejską Stolicą Kultury na obecny rok. Sprawdź najlepsze oferty wycieczek na Maltę z przelotami i zakwaterowaniem.

Zatoka z portem w Vallettcie (Pixabay.com, Fot: kirkandmimi)

Valletta usytuowana jest na wschodnim wybrzeżu Malty, na półwyspie Sciberras, pomiędzy Sycylią oraz Afryką Północną. Sporo się tutaj dzieje, a miasto jest idealne na romantyczny wypad we dwoje dla miłośników spacerów i zwiedzania w pięknym otoczeniu.

Valletta – Malta w centrum Europy w 2018 roku

Valletta jest najmniejszą i najbardziej nasłonecznioną stolicą (oraz miejscowością) w Europie. Mieszka tutaj jedynie kilka tysięcy osób. Nagromadzenie ponad 310 zabytków na powierzchni 55 hektarów sprawiło, że miasto o charakterze zabytkowego zespołu miejskiego wpisane jest w całości na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO od 1980 roku. W maju 2013 roku ogłoszono, że La Valletta została Europejską Stolicą Kultury 2018 decyzją Komisji Europejskiej na posiedzeniu w Brukseli. Corocznie odbywa się tutaj głośny trzydniowy Malta Jazz Festival oraz Karnawał Maltański.

Zakup karty The Malta Pass (1, 2 bądź 3-dniowej) upoważnia do bezpłatnego wejścia do przeszło 40 atrakcji turystycznych na Malcie. W ramach tańszego zwiedzania możemy również przemieszczać się po wyspie autobusami widokowymi – a krajobrazy zapierają dech w piersiach. Warto wybrać się na Maltę lotem bezpośrednim z jednego z polskich lotnisk: ceny transferu nie są obecnie wysokie, podobnie jak zakwaterowania w hotelach o dobrym standardzie. Na miejscu najbardziej komfortową opcją są autobusy, cała wyspa jest bowiem bardzo dobrze skomunikowana.

Z miejscowości Mellieha do Valletty jest jedynie kilkanaście km. Najtańszą ofertę wczasów na Malcie proponuje tamtejszy hotel Maritim Antonine z ładnym basenem, a na miejsce do Luqa dolecimy z portu lotniczego Wilno. Za tydzień na północy wyspy z przelotami z Wilna, transferami i śniadaniami zapłacimy jedynie 918 zł.

W Maritim Antonine wypoczniemy przez 7 dni również z formułą obejmującą 2 posiłki dziennie. Ta niewiele droższa opcja jest idealna dla osób preferujących jedzenie obiadokolacji na miejscu w hotelu. Malta wczesną wiosną to świetny pomysł na rodzinny wypad!

Valletta – zabytki

Jedno z najładniejszych miast na naszym kontynencie (i nie tylko) powstało pierwotnie wyłącznie w celu obronnym, jako twierdza. Kamień węgielny położono w drugiej połowie XVI w. Vallettę nazywa się muzeum na wolnym powietrzu. Wystarczy wejść do miasta przez główną bramę miejską na główną ulicę Republic Street, by szybko przekonać się, że jest to całkowicie zgodne z prawdą. Unikatowy charakter stolicy Malty podkreślają różnice wysokości pomiędzy poszczególnymi fragmentami Valletty. Aby usprawnić ruch konny na ulicach, część z nich zastąpiono długimi stopniami schodów.

Główne turystyczne atrakcje Valletty to:

Pałac Wielkiego Mistrza z okazałym dziedzińcem i ogromną zbrojownią.

z okazałym dziedzińcem i ogromną zbrojownią. Surowa Konkatedra św. Jana zakonu joannitów z marmurową podłogą z 375 płytami nagrobnymi.

zakonu joannitów z marmurową podłogą z 375 płytami nagrobnymi. Narodowe Muzeum Archeologiczne w zabytkowym budynku gospody z Maltańską Wenus i Śpiącą Boginią.

Publiczne Wyższe Ogrody Barrakka (Upper Barrakka Gardens) na bastionie św. Piotra i Pawła z widokiem na Trzy Miasta oraz port, licznymi rzeźbami i Baterią Powitalną (salwy upamiętniające obecność na Malcie Wielkiej Brytanii codziennie o 12. i 16.). Na nabrzeże dociera przeszklona winda. To najpiękniejszy tego rodzaju obiekt (ze wszystkich 3) typowo obronnej Valletty.

(Upper Barrakka Gardens) na bastionie św. Piotra i Pawła z widokiem na Trzy Miasta oraz port, licznymi rzeźbami i Baterią Powitalną (salwy upamiętniające obecność na Malcie Wielkiej Brytanii codziennie o 12. i 16.). Na nabrzeże dociera przeszklona winda. To najpiękniejszy tego rodzaju obiekt (ze wszystkich 3) typowo obronnej Valletty. Bliźniacze Niższe Ogrody Barrakka (Lower Barrakka Gardens) z grobowcem wiceadmirała Aleksandra Johna Balla.

Kościół Matki Bożej Zwycięskiej, pierwszy ukończony budynek w mieście, sfinansowany przez de Vallette, którego pochowano w tutejszej krypcie. Obiekt jest bogato zdobiony, z dziełami sztuki sakralnej, ołtarzami, malowidłami oraz stallami.

Pałac Casa Rocca Piccola, muzeum z domem mieszkalnym, wzniesione pod koniec XVI w, z naturalnym schronem w podziemiach i zadbanym ogrodem.

Dawne Stanowiska Dowodzenia (Lascaris War Rooms) we wnętrzu bastionu w litej skale. Podejmowano tutaj decyzje dotyczące obrony Malty z powietrza czy inwazji na Sycylię.

Nabrzeże Valletta Waterfront , gdzie kwitnie wieczorne życie stolicy Malty, z licznymi knajpkami i restauracjami.

, gdzie kwitnie wieczorne życie stolicy Malty, z licznymi knajpkami i restauracjami. Rejs po zatoce Grand Harbour, na który warto wybrać się z sąsiedniej Sliemy. Valletta prezentuje się od strony morza równie imponująco, co podczas zwiedzania miasta pieszo, a w trakcie wycieczki przewodnik uzupełnia informacje na temat historii tego unikalnego miejsca.

Planując pobyt w stolicy Malty, musimy liczyć się z nieco większymi wydatkami. W kwietniu mamy okazję spędzenia tygodnia w Vallettcie ze śniadaniami i przelotami z lotniska w Berlinie w pięciogwiazdkowym hotelu Grand Excelsior. To obiekt godzien osób spragnionych luksusu, z naprawdę wysokim poziomem oferowanych usług i wspaniałym widokiem na zatokę oraz całą Vallettę, usytuowany tuż przy murach miejskich.

Osobom nastawionym przede wszystkim na zwiedzanie Valletty, polecamy tygodniowe pobyty w okolicy z przelotami bez wyżywienia w najniższych cenach. Na północ od stolicy, w miejscowości Bugibba, znajdziemy typowo miejski hotel Sunflower (Qawra), z ładnym basenem z barem na dachu. Tylko o 10 min spacerkiem stąd plaża z promenadą i liczne restauracje. Region jest świetnie skomunikowany z najważniejszymi miejscami na Malcie, a przeloty odbywają się z portu lotniczego w Gdańsku.

Valletta – pogoda na Malcie

Klimat Valletty jest niezwykle łagodny, określany jako umiarkowanie ciepły, ze sporadycznymi opadami deszczu, nieco częstszymi zimą, od października do stycznia. Średnia dobowa temperatura Valletty wynosi w ciągu roku prawie 19 st. C. Lata są na wyspie bardzo gorące, wręcz upalne, w najchłodniejszym styczniu natomiast słupek rtęci rzadko spada poniżej 10 st. C. Regularnie publikowane rankingi dowodzą, że Malta jest krajem z najlepszym klimatem do życia na świecie. Plaże Valletty oferują możliwość uprawiania sportów wodnych i nurkowania do woli w krystalicznie czystej wodzie i rajskim otoczeniu. Maltańskie wybrzeże poprzecinane jest malowniczymi rozpadlinami, klifami, o której rozbijają się spienione fale morskie, a basen Morza Śródziemnego przyciąga przez cały rok.

Na północnym-zachodzie wyspy leży hotel Paradise Bay Resort, pięknie położony nad zatoką Mellieha. Z okien obiektu roztacza się panorama sąsiednich wysepek Gozo oraz Comino i dysponuje on kompleksem basenów z największym na Malcie krytym basenem, a także własną szkołą nurkowania.

Hotel Qawra Palace leży bezpośrednio nad brzegiem morza, tuż nad ładną, kamienistą plażą. Stanowi świetną bazę wypadową do zwiedzania Malty (obok główna pętla autobusowa – najbardziej opłaca się zakup 7-dniowego biletu na wszystkie linie bez ograniczeń) i ma bogatą ofertę sportowo-rozrywkową.