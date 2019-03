W Tajlandii zaostrzono przepisy. Wzrasta ryzyko dla turystów

W Tajlandii szykują się wybory parlamentarne, które mogą znacznie wpłynąć na gospodarkę, ale też bezpieczeństwo kraju. Czy turyści nadal będą mogli swobodnie odwiedzać egzotyczny raj?

Od 2014 r. w Tajlandii przekładane są wybory parlamentarne przez rządzącą juntę wojskową. Teraz mają dojść do skutku, ponieważ prawo mówi, że muszą się one odbyć przed upływem 5 lat od objęcia rządów. "Może okazać się, że wojsko napotka opór ze strony opozycji znacznie osłabionej przez wykluczenie głównego ugrupowania" - czytamy na portalu businessinsider.com.

Od kilku lat Tajlandia cieszy się największym w dziejach zainteresowaniem wśród zagranicznych turystów, także tych z Polski. Jednak nadchodzące wybory mogą przyczynić się do zniechęcenia podróżnych. Dla kraju oznaczałoby to utratę miliardów dolarów.

ZOBACZ TEŻ: Tajskie danie przyczynia się do raka wątroby

Czy turyści powinni obawiać się wyborów i tego, co się po nich stanie? W Tajlandii do rozruchów dochodzi regularnie, choć władza robi wszystko, żeby urlopowicze odczuwali to w minimalnym stopniu. Rządzący uspokajają i przekonują, że dbają o bezpieczeństwo. Jako przykład podają, że nawet podczas wcześniejszych zamachów stanu przyjezdni mogli sobie nawet robić zdjęcia z żołnierzami.