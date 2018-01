Tajlandia. Egzotyczne marzenie do spełnienia

Tajlandia to od kilku lat jeden z najpopularniejszych kierunków na zimowy, egzotyczny urlop. Ciepło, tanio, pięknie i przepysznie. Czego chcieć więcej?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Malownicza zatoka w Tajlandii (Pixabay.com, Fot: Quangpraha)

Przy maksymalnie 30-dniowym pobycie w Tajlandii nie potrzebujemy wizy - to pierwsza dobra wiadomość.

Druga to ceny wycieczek. Za wycieczki od stycznia do marca zapłacimy już od 3500 zł. Nieważne, czy nasz wybór padnie na rozrywkowy i zatłoczony Bangkok, największą wyspę Phuket czy jedną z setek mniejszych – wakacje z pewnością będą jednymi z najlepszych w życiu.

Pixabay.com Podziel się

Tajlandia – wczasy w plażowym raju Na plaże Tajlandii dostaniemy się z najczęściej uczęszczanych miejsc rikszami, tuk-tukami lub taksówkami (wybierajmy te licencjonowane z kierowcami posługującymi się językiem angielskim). Ruch w kraju jest lewostronny. Pełno tutaj uroczych zakątków z miękkim, jasnym piaskiem, pochylonymi w stronę krystalicznie czystej wody palmami i warunkami idealnymi do nurkowania z maską. To głównie możliwość plażowania w iście rajskich warunkach i nierzadko praktycznie w samotności przyciąga do Tajlandii przeszło 30 mln turystów z całego świata w ciągu roku, generujących dla gospodarki kraju olbrzymie przychody.

Pixabay.com Podziel się

Tajlandia – wycieczki na własną rękę

Hotelowa restauracja nie powinna być jedynym miejscem, gdzie będziemy się stołować. Tajlandia słynie z najlepszej ulicznej kuchni na świecie. W mieście jest masa popularnych budek z dobrze przyprawionym street foodem. Zachwycają zwłaszcza te, w których stołują się lokalsi. Ceny za tajskie potrawy wahają się w granicach kilku do kilkunastu zł za główne danie. Mamy więc okazję wypróbowania wielu nowych dań, smaków i nietypowych dla nas kombinacji składników.

Tajlandia zachwyca:

Atrakcje turystyczne, które trzeba zobaczyć w Tajlandii to przede wszystkim świątynie z unikalną architekturą (w państwie zdecydowanie dominuje buddyzm), muzea, targi z regionalnymi produktami, spływy rzekami na bambusowych tratwach, trekking w dżungli czy pokazy tańców plemiennych.

Pixabay.com Podziel się

Najlepsze oferty wycieczek

Najtańsza oferta tygodniowego pobytu z przelotami do baśniowej Tajlandii to propozycja pięciogwiazdkowego hotelu Garden Cliff Resort na drugą połowę marca. Obiekt usytuowany jest na północ od Pattaya, kurortu nad Zatoką Tajlandzką, o minutę od pięknej plaży Crescent Moon. Przeloty odbywają się na linii lotnisko Chopina w Warszawie – stolica Tajlandii, Bangkok. 3 km stąd Park Miniatur Mini Siam, a nieco dalej centrum handlowe Royal Garden Plaza. W cenie zakwaterowanie w 2-osobowych pokojach z łazienkami, klimatyzacją, dostępem do internetu, tv, balkonami i śniadaniami.

Shutterstock.com Podziel się

Hotel Koh Chang Paradise Resort na rajskiej wyspie Koh Chang znajduje się bezpośrednio przy piaszczystej plaży, w południowo-wschodniej części kraju. Wybierając 14-dniowy pobyt z przelotami i śniadaniami w marcu, z pewnością nie zmarzniemy. Tropikalne 35 st. C w ciągu dnia i 26 st. C w nocy w połączeniu z wodą o temperaturze 30 st. C stworzy nam idealne warunki zarówno do plażowania, jak i aktywnego wypoczynku w Tajlandii. Gorąco polecamy dwutygodniowy pobyt w pełnych uroku domkach, rozlokowanych w ogrodzie z egzotyczną roślinnością.