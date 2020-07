Wakacje 2020. Gdzie można się kąpać?

Z danych GIS wynika, że we wszystkich, czyli ok. 60 nadmorskich kąpieliskach strzeżonych zorganizowanych na terenie województwa pomorskiego woda jest wolna od sinic i można z niej bezpiecznie korzystać.

Choć sezon plażowy trwa, a sinic w Bałtyku nie ma, to niestety poniedziałkowa aura nie zachęca do kąpieli. Niebo jest zachmurzone, a termometry wskazują kilkanaście st. C.