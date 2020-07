Wakacje 2020. GIS ostrzega przed bąblowicą. Przenosi się ze zwierząt na ludzi

Bąblowica jest ciężka do zdiagnozowania, ponieważ długo może nie mieć żadnych objawów. Latem dochodzi do największej liczby zachorowań na tę chorobę. Przenosi się ze zwierząt na ludzi. GIS ostrzega, że nieleczona może prowadzić nawet do śmierci.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Do zakażenia może dojść nawet w przestrzeniach miejskich (Getty Images)