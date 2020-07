Wakacje 2020. Kąpieliska zagrożone sinicami. Zobacz, gdzie się znajdują

Na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego znajdziemy aktualizowaną na bieżąco interaktywną mapę kąpielisk . To narzędzie może być wyjątkowo przydatne podczas planowania urlopu w Polsce. W serwisie można sprawdzić nie tylko jakość wody, ale i zweryfikować infrastrukturę danego miejsca.

Na mapie zielonym kolorem oznaczono kąpieliska, w których woda spełnia wymogi i nadaje się do kąpieli, na czerwono te, w których woda jest niezdatna, a kolor szary informuje o braku przeprowadzonych pomiarów.

Zgodnie z informacjami prezentowanymi na stronie sk.gis.gov.pl obecnie kąpać się można we wszystkich nadmorskich kąpieliskach. Nie zaleca się kąpieli w trzech miejscach w środkowej Polsce. Są to: kąpielisko miejskie w Czyżewie, kąpielisko zorganizowane na wydzielonym fragmencie zbiornika wodnego "Glinianka Hosera" i kąpielisko przy plaży w Soczewce. We wszystkich tych przypadkach powodem są "parametry mikrobiologiczne".