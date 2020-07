Wakacje 2020. Hiszpania. Władze Balearów wprowadzają nakaz noszenia maseczek

Wakacje 2020 - ważne zmiany na Balearach

Baleary tylko w maseczkach

Kobieta o imieniu Susan napisała, że po miesiącach spędzonych z trojgiem dzieci i mężem, zarezerwowała wyjazd na Majorkę, ale teraz ma wątpliwości. "Co, grzywny? To chyba jakiś żart! Oczekują, że będziemy jeść lub pić z założoną maską?" – pyta.

Inny Brytyjczyk posunął się dalej, stwierdzając, że woli zapłacić karę niż rezygnować z wakacji. Bill z Londynu stwierdza, że woli zaryzykować niż rezygnować z wakacji. "Wiecie co, wszyscy ludzie, którzy myślą, że nienoszenie maski jest w porządku, powinni pozostać w domu! Czy nikt nie czyta wiadomości? Grecja, Portugalia, Szwecja, Bułgaria mają teraz kłopoty, pozwalając ludziom chodzić i mieszać się ze sobą, nie nosząc masek, to oczywiste, że ja i żona jedziemy do Hiszpanii, uwielbiamy to miejsce i nie pozwolimy, aby takie głupie rzeczy nas zniechęciły" – stwierdza.