Wakacje 2020. Koronawirus w Chorwacji. Czy to bezpieczny kraj na urlop?

Niestety, koronawirus jest też w krajach, w których Polacy lubią wypoczywać. Jednym z nich jest Chorwacja, a wzrost zakażeń jest wciąż wysoki. Przed podróżą warto sprawdzić, jak wygląda sytuacja epidemiczna w tym państwie i jakie zasady obowiązują turystów po przyjeździe

Mimo że Polacy ruszyli tłumnie na wczasy nad Bałtyk i w góry, to jednak wciąż spora grupa urlopowiczów, którzy wolą pojechać dalej. Jednym z najpopularniejszych kierunków jest niezmiennie Chorwacja, która ponownie otworzyła dla nas granice 1 lipca.

Jednak koronawirus w Chorwacji nie odpuszcza. Dotychczas potwierdzono tam ponad ok. 5 tys. przypadków zakażenia Covid-19. Zmarło ok. 150 osób. Według oficjalnych danych chorwackich władz, liczbę zachorowań udało się opanować już na początku maja. I sytuacja pozostawała dobra aż do końcówki czerwca. Wtedy liczba nowych zakażeń wzrosła znacząco, choć eksperci z Chorwacji nie uważają, że to turyści byli (i nadal są) źródłem nowych zakażeń.

- Kiedy w drugiej połowie maja zaczynało przybywać chorych na Covid-19, większość z tych przypadków stanowiły zakażenia wśród Chorwatów, którzy wracali z zagranicy oraz wśród ich bliskich. Było tylko kilka rozpoznanych przypadków koronawirusa wśród turystów. Nie uważamy turystów za istotny czynnik przyczyniający się do rozprzestrzeniania epidemii – wyjaśnili chorwaccy epidemiolodzy w rozmowie z serwisem "Medonet.pl".

Wakacje w Chorwacji - czy są bezpieczne?

Tamtejsze władze musiały znowu wprowadzić kilka zasad, co nie ucieszyło mieszkańców i turystów - zdecydowano o ponownym rozszerzeniu obostrzeń. Teraz obowiązkowo maseczki należy nosić w sklepach, szpitalach i przychodniach, środkach transportu publicznego, dworcach, bankach i punktach usługowych, a do chorwackich portów nie mogą wpływać wycieczkowce. Efekty widać - weług Instytut Zdrowia Publicznego, widać już tendencję spadkową nowych zachorowań na Covid-19.

Wirusolog profesor Włodzimierz Gut zwraca uwagę, że większe znacznie od tego, gdzie pojedziemy, ma to, jak będziemy się w tym miejscu zachowywać. - Jeżeli wyjazd spędzamy z plecakiem, chodząc po jakimś paśmie gór, to nie ma dużego ryzyka. Ale jeżeli będziemy chodzić na imprezy, to wszędzie będzie ryzyko - mówi krótko ekspert.

Nie dostrzega również zagrożenia w tym, że wirus w Chorwacji mógł mutować inaczej niż w Polsce. Kluczowe jego zdaniem jest to, co powinniśmy robić na co dzień, czyli zachowanie środków ostrożności, społecznego dystansu i unikanie tłumów. - Możemy leżeć dwa tygodnie na skalistej plaży w Chorwacji, od samej plaży przecież się nie zakazimy - stwierdza profesor.

Specjaliści z chorwackiego Instytutu Zdrowia Publicznego zapewniają, że podróż do Chorwacji jest bezpieczna. W rozmowie z portalem "Medonet.pl" wyjaśnili, o czym polscy turyści muszą pamiętać.

- Nie mamy innych rad dla turystów niż to, co zalecamy wszystkich obywatelom: zachowywanie dystansu fizycznego, częste mycie i dezynfekcja dłoni, noszenie maseczek w zamkniętych przestrzeniach publicznych oraz wtedy, gdy nie można zachować bezpiecznej odległości od innych osób.

Wakacje w Chorwacji - rejestracja przed podróżą

MSZ zaleca przed przekroczeniem granicy skorzystanie z aplikacji ehentercroatia.mup.hr, która może przyśpieszyć procedury związane z odprawą graniczną. Wówczas na podany podczas rejestracji e-mail zostaną przesłane zalecenia epidemiologiczne. Aktualne informacje o zakazach można znaleźć też m.in. na profilu Ambasady RP w Zagrzebiu na Facebooku.

Jak czytamy na stronie "gov.pl". Władze tego kraju nie wymagają okazania na granicy testów na obecność Covid-19. Obywatele Polski, wybierając się do Chorwacji, nie muszą także okazywać żadnych dodatkowych dokumentów, potwierdzających zasadność wjazdu do kraju.

Po przyjeździe do Chorwacji nie ma obowiązkowej kwarantanny. Samoizolacji muszą się poddać osoby wjeżdżające do Chorwacji z terytorium Bośni i Hercegowiny, Kosowa i Macedonii Północnej.

Chorwacja - obostrzenia epidemiologiczne

Wybierając Chorwację jako wakacyjny kierunek, trzeba pamiętać o maseczce ochronnej. Obowiązek zasłaniania ust i nosa obowiązuje w wymienionych niżej miejscach:

- Obiekty handlowe

- Obiekty usługowe, takie jak poczty, banki, dworce czy kantory

- Punkty usługowe, takie jak fryzjer czy kosmetyczka

- Szpitale, kliniki, przychodnie

- Środki transportu publicznego

- Obiekty gastronomiczne - obowiązuje wyłącznie personel, nie klientów.

Chorwacja - ubezpieczenie

Podróżni korzystający z usług medycznych, nieposiadający karty EKUZ (lub innego obowiązującego w Chorwacji ubezpieczenia zdrowotnego) zobowiązani są do pełnej odpłatności za te usługi. MSZ sugeruje wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, które obejmuje usługę transportu medycznego.

