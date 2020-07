Wakacje 2020. Bon turystyczny. Od 1 sierpnia skorzystają z niego miliony osób

Bon turystyczny to jeden z instrumentów służący pobudzeniu gospodarki w obliczu pandemii koronawirusa. Dedykowany jest mocno doświadczonemu jej skutkami sektorowi usług turystycznych. I choć przez chwilę wydawało się, że nie uda się uruchomić programu, ostatecznie udało się zrealizować zapowiedź.

Kontrole kurortów. UOKiK rozprawia się z naciągaczami

– Zachęcam państwa do spokojnego wybrania miejsca, gdzie zrealizujecie bon turystyczny. Jeśli zdecydujecie się na krótki wyjazd jesienią lub wiosną, kiedy ceny są niższe, to nie tylko zyskacie więcej, ale również wspomożecie przedsiębiorców w okresie niskiego sezonu. Polska jest piękna cały rok. A bonem można zapłacić lub dokonać rezerwacji aż do marca 2022 roku – wyjaśnia prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Robert Andrzejczyk.