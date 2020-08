Wakacje 2020. Królowa jest tylko jedna - Polacy stawiają na Grecję

Polacy niezmiennie kochają wypoczywać w Grecji. I choć ceny wycieczek do tego kraju nie spadły w porównaniu do ubiegłego roku, to i tak w lipcu był to najchętniej wybierany kierunek na urlop.

Portal Wakacje.pl przygotował pierwszy w tym roku raport dotyczący zorganizowanych wyjazdów. Eksperci przyjrzeli się tegorocznym wakacyjnym wyborom Polaków. W zestawieniu najpopularniejszych kierunków niespodzianki na szczycie nie ma.

Wakacyjne hity lata 2020

Na pierwszym miejscu króluje Grecja, na wybór której zdecydował się co trzeci klient portalu. Na drugim miejscu jest Bułgaria, a na trzecim Hiszpania. Włochy, Polska, Chorwacja, Cypr i Malta – to kierunki, które zanotowały kilkukrotny wzrost popularności w porównaniu do 2019 r. Jak uważają eksperci serwisu Wakacje.pl, duża w tym zasługa stosunkowo szybkiego odmrożenia lotów z Polski do tych krajów, a także niedostępności w ofercie popularnych wakacyjnych kierunków: Egiptu, Tunezji i Turcji, do których latać można dopiero od sierpnia.

Dlatego należy się spodziewać, że za miesiąc to podsumowanie będzie wyglądało zupełnie inaczej, bo Polacy z pewnością ruszą do egzotycznej świętej trójcy.

Portal Wakacje.pl przygotował ciekawą mapę. Widać na niej, które kierunki wybierają turyści z konkretnych województw. I tak Grecja aż w czternastu województwach znalazła się na pierwszym miejscu w rankingu najchętniej wybieranych kierunków. W województwie śląskim palmę pierwszeństwa dzierżą Włochy, z kolei mieszkańcy Wielkopolski najczęściej rezerwowali wycieczki krajowe.

Wakacje.pl Najpopularniejsze wakacyjne kierunki w regionach

Wakacje 2020 - ile wydajemy?

Z raportu wynika, że w lipcu średnio wydaliśmy na wakacje o ok. 1200 zł mniej niż rok temu o tej samej porze. Jak kształtują się nasze wakacyjne wydatki w zależności od kierunku wakacji? W porównaniu do poprzedniego roku, średnio o 1100 zł mniej płacimy za wakacje w Hiszpanii, a o 760 zł – za wczasy w Bułgarii. Na podobnym poziomie cenowym, co w ubiegłym roku, utrzymuje się Grecja.

– Z myślą o turystach, którzy z jakiegoś powodu nie mogli polecieć na wakacje samolotem, biura podróży rozszerzyły w tym roku ofertę krajową oraz z dojazdem własnym. Obie te opcje są dużo chętniej wybierane przez polskich turystów niż chociażby rok temu, co przekłada się na wysokość kwoty wydawanej na wycieczki. Druga kwestia to dostępność wakacyjnych kierunków i zmiana standardu wybieranych obiektów noclegowych. Nie możemy również zapominać, że ze względu na sytuację epidemiologiczną same wycieczki są nieco tańsze niż rok temu – mówi Klaudyna Fudala, rzecznik prasowy Wakacje.pl.

Co ciekawe, dwukrotnie częściej niż w poprzednim roku Polacy rezerwują nocleg z samym śniadaniem, częściej stawiają też na opcję HB (śniadania i obiadokolacje). Ale nadal najbardziej kochamy all inclusive. Taką formę wyżywienia wybrało 74 proc. osób rezerwujących w lipcu wycieczki.

W lipcu na wycieczkę z lotem samolotem zdecydowało się aż 89 proc. klientów. Jednak w porównaniu do 2019 r. sześciokrotnie wzrosła liczba wycieczek z dojazdem własnym.

Wakacje 2020 - gdzie na wakacje w kraju?

W lipcu br. w zestawieniu Wakacje.pl Polska znalazła się na piątym miejscu wśród najczęściej wybieranych kierunków na urlop. To awans o osiem pozycji w porównaniu do 2019 r., ale powód jest oczywisty - pandemia.

– W tym roku wiele biur podróży, w tym największe, postawiło na Polskę, włączając do swoich ofert wyjazdy krajowe i wychodząc naprzeciw potrzebom turystów. Również my współpracujemy dziś z rekordową na polskim rynku liczbą 116 dostawców wakacji w Polsce. Mimo że wzrost zainteresowania ofertą krajową jest zauważalny, nadal to zagraniczne wakacje są dla Polaków najbardziej pożądaną formą wypoczynku – tłumaczy Klaudyna Fudala.

W Polsce królują: Pomorze Zachodnie, Tatry i Podhale oraz Wybrzeże Bałtyckie. Średnio na wakacje w kraju wydajemy 1996 zł – to o ok. 700 zł mniej niż przed rokiem.

