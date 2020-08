Wakacje 2020. Ruszają loty czarterowe do Tunezji

Choć zakaz lotów z Tunezji do Polski zniesiono już pod koniec lipca, to pierwsze loty czarterowe do tego kraju ruszają dopiero dziś, tj. 13 sierpnia. Pierwsi turyści, podróżujący z biurami podróży wylądują na lotniskach w Monastyrze i na Dżerbie. Szczęściarze będą mogli już w najbliższych dniach cieszyć się tunezyjskim słońcem.