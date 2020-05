Wakacje 2020: Majorka tylko dla wybranych. Ogłoszono program pilotażowy

- Jesteśmy gotowi przeprowadzić projekt pilotażowy pod koniec czerwca tak, aby zapewnić turystom bezpieczeństwo zdrowotne - mówiła w rozmowie z mediami Francina Armengol, prezydent Balearów. - Musimy nauczyć się, jak żyć z COVID-19 i jak robić to bezpiecznie - tłumaczyła.

Raj głównie dla Niemców

Martin Riecken podkreślał także, że TUI prowadzi równolegle rozmowy w sprawie uruchamiania wyjazdów do Grecji, Chorwacji, Bułgarii oraz na Cypr. Jak twierdzi, będzie to uzależnione od tego, czy dane kraje podejmą decyzję o ponownym otwarciu granic oraz zniesieniu obowiązku 14-dniowej kwarantanny.

Baleary to kierunek szczególnie popularny wśród Niemców. Jak podaje "TVN24", w zeszłym roku archipelag odwiedziło ok. 16 mln turystów, z czego jedną czwartą stanowili właśnie nasi zachodni sąsiedzi. Zgodnie z szacunkami, wyspy może w tym roku odwiedzić od 4 do 6 mln urlopowiczów.