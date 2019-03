Raj na ziemi, czyli Baleary. Zaledwie trzy godziny samolotem z Polski

Każdy kontynent ma swoje Hawaje, a w przypadku Europy są to Baleary. Leżące u wybrzeży Hiszpanii, zachwycają krajobrazem, a słońce świeci tam przez 300 dni w roku. 1 marca obchodzimy święto Balearów. Tego dnia w w 1983 r. ustanowiono na wyspach autonomię.

Na archipelag składa się ok. 200 wysp, z czego największe i najbardziej znane to: Majorka, Ibiza, Minorka, Formentera i Cabrera.

Minorka ma wiele do zaoferowania dla miłośników zwiedzania. Do atrakcji tej wyspy można zaliczyć: park natury S’Albufera, jaskinie Cuevas del Drach, katedrę La Seu z żyrandolem w kształcie korony cierniowej w stolicy wyspy, Palmie, park wodny w El Arenal, starożytne cmentarzysko Son Real, czy największy w Europie ogród botaniczny Botanicactus. W miejscowości Valldemossa znajduje się muzeum Fryderyka Chopina , który przebywał na wyspie w latach 1838-39.

Mniejszą i zdecydowanie spokojniejszą siostrą Majorki jest Minorka. To wyspa idealna do różnych form aktywności, np. do turystyki rowerowej, żeglowania, nurkowania, golfa. W całości została ona uznana za rezerwat biosfery UNESCO. Znajdziemy na niej dużo zieleni i jaskiń. Charakterystyczne dla wyspy są budowle megalityczne – navety i taule.

Na Baleary dolecimy z Polski w ciągu ok. 3 godzin. Atutem tego archipelagu jest dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna, międzynarodowe towarzystwo i wysokie temperatury (ponad 20 st. C), które rozpoczynają się w maju i trwają do końca października. W maju możemy polecieć na tygodniowy pobyt z wyżywieniem all inclusive nawet za mniej niż 2 tys. zł.