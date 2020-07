Wakacje 2020. Milion rezerwacji na AirBnb w ciągu jednego dnia. Nowe zasady uderzają w młodych

Choć obecnej liczbie rezerwacji dużo jeszcze brakuje do osiągnięcia poziomu sprzed pandemii, to jest to dobry omen dla branży turystycznej. Milion rezerwacji w ciągu jednego dnia, to wynik, jaki udało się platformie osiągnąć od bardzo dawna. Użytkownicy AirBnb, którzy w ubiegłym tygodniu zarezerwowali pobyty, zamierzają podróżować aż do 175 krajów.