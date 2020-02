Praga ma dość Airbnb. Wprowadzają zmiany, które uderzą w turystów

W Pradze mają dość turystów. Władze miasta zdecydowały się na wprowadzenie ograniczeń najmu krótkoterminowego przez popularny serwis. "Chcę oddać Pragę z powrotem jej mieszkańcom" - mówi burmistrz miasta.



Burmistrz Pragi podjął już stanowcze kroki. Według zaproponowanej przez niego regulacji, właściciele nie będą mogli krótkoterminowo wynajmować lokali, chyba że sami w nich mieszkają i zwalniają je tylko tymczasowo. Poprzez Airbnb będzie można wynajmować za to pojedyncze pokoje we własnych domach.

To nie pierwszy tego typu przypadek. Paryż, Amsterdam, Londyn, Barcelona, Berlin czy Nowy Jork wprowadziły już regulacje wymierzone w Airbnb. Popularny serwis od lat budzi skrajne emocje w dużych miastach. Wielu krytykuje działania portalu, a raczej wynajmujących przez niego mieszkania, ze względu na błyskawicznie rosnące ceny mieszkań w popularnych turystycznie miastach. Zyski, które można osiągnąć z wynajmu krótkoterminowego, spowodowały znaczny wzrost popytu na lokale wśród inwestorów.

- To wyszło daleko poza oryginalny pomysł "ekonomii dzielenia się", w którym miałeś przenocować u siebie turystę, zrobić mu śniadanie i opowiedzieć coś o mieście - mówi burmistrz Pragi. - Teraz to po prostu rozproszony hotel, w którym zaburzasz komfort lokalnych mieszkańców, by osiągnąć ich kosztem zysk.