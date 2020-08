Wakacje 2020. Nowa atrakcja w Norwegii. Most, z którego rozciąga się spektakularny widok

Vøringsfossen to jeden z najpopularniejszych wodospadów w Norwegii. Teraz turyści mają kolejny powód, aby odwiedzić to miejsce. Nad wodospadem zbudowano most schodkowy, z którego rozciąga się zapierający dech w piersiach widok.

Nic dziwnego, że Norwegia jest chętnie odwiedzana przez turystów z całego świata. Spektakularne krajobrazy i wspaniała natura przyciągają osoby, które najczęściej nie mają możliwości podziwiania podobnych widoków w miejscu, w którym żyją na co dzień.

Jednym z miejsc, które cieszy się powodzeniem wśród przyjezdnych jest wodospad Vøringsfossen, ulokowany w przełęczy w Hardangervidda w dolinie Mabodalen. To ok. 2,5 godz. drogi na wschód od miasta Bergen. Od piątku, 21 sierpnia, piersi śmiałkowie będą mogli w tym miejscu oficjalnie skorzystać z nowej atrakcji, czyli przejść się kładką zawieszoną nad mającym 182 m wysokości Vøringsfossen. To, jak się prezentuje, możecie zobaczyć na poniższym filmiku.

Most schodkowy ma 47 m długości i łączy zbocza, pomiędzy którymi znajduje się wodospad. Wzniesiono go, aby umożliwić podziwianie tego cudu natury nie tylko z obu stron przełęczy. Teraz, jeśli ktoś nie ma lęku wysokości, obejrzy go również z góry. Choć dla takich widoków warto przełamać strach i choć na chwilę wejść na kładkę. Będzie to doświadczenie, którego nie zapomni się do końca życia.

Przeprawę zaprojektował norweski architekt Carl-Viggo Holmebakk. "Pierwsza część projektu zakończyła się w 2018 r. i obejmowała punkty widokowe, ścieżki, parking oraz punkty usługowe w pobliżu hotelu Fossli, znajdującego się 300 metrów od wodospadu. Teraz oddajemy do użytku most schodkowy, ale to nie koniec inwestycji. Do 2021 r. zostaną stworzone kolejne atrakcje" - przekazała organizacja zajmująca się promocją Norwegii - Visit Norway.

Źródło: Visit Norway

