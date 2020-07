Chiny. Powstał najdłuższy szklany most na świecie

Za każdym razem, gdy w Państwie Środka jest otwierany kolejny, szklany most, pada to samo pytanie – czy można czuć się bezpiecznie, przechodząc po takiej konstrukcji? Chińscy inżynierowie, którzy specjalizują się w tworzeniu szklanych, długich na kilkaset metrów mostów, zapewniają, że nie ma powodów do obaw, a użyte do budowy materiały są trwałe i przeszły rygorystyczne testy.