Wakacje 2020. Tandeta made in China, czyli pamiątki znad morza

Nie kręcą mnie pamiątki z wakacji, ale mimo wszystko z nadzieją przechadzam się po straganach czy sklepach z suwenirami. Z nadzieją, że może znajdę coś, co nie będzie tylko "durnostojką" zbierającą kurz. Niestety to, co można znaleźć na nadmorskich straganach wygląda, jakby trafiło nad Bałtyk z chińskiej wyprzedaży.

Stragan z pamiątkami przy plaży w Gdańsku Brzeźnie. Podchodzę z zaciekawieniem, bo kolejka ciągnie się na kilka osób. "Ciekawe, co wyczaili?" – zastanawiam się. Kupują głównie magnesy na lodówkę, ktoś dorzuca jeszcze breloczek z bursztynkiem. - Ale wiocha – słyszę jak jedna z turystek mówi do męża. – No, ale przecież w pracy mnie zabiją, jak nie przywiozę magnesów znad morza.

"Dobrze, że ja jestem asertywna, jak wyjeżdżam na wakacje" - odpowiadam jej w myślach.

Pamiątki z wakacji nad morzem

Czy faktycznie to, co jest na straganie to wiocha? Nie będę dyskutować z tym rodzajem oceny, ale fakt jest jeden - do górnolotnych te pamiątki nie należą.

Niektóre wyglądają, jakby leżały tam od kilkudziesięciu lat. Kicz i tandeta to chyba najlepsze słowa, które je opisują. – Stoję i patrzę na te rzeczy i mam wrażenie, że takie same przywiozłam z wakacji w Gdańsku w latach 80. – mówi pani Ania z Krakowa, która na wakacje przyjechała z wnukami. – Może nie jestem obiektywna, ale u nas chyba większą uwagę przykładają do pamiątek. Są tradycyjne, ale ze smakiem.

Ilona Raczyńska Na stoiskach z pamiątkami można kupić np. pluszowe piłki z oczami

Faktycznie, smaku w nadmorskich pamiątkach brak. Obok bursztynków, muszelek i foczek, w oczy rzucają się raczej zabawki w jaskrawych kolorach. I bynajmniej nie mówię o dmuchanych, które mogłyby przydać się nad morzem. Na straganie kupicie np. gumowe lamy czy pluszowe piłki z oczami, rękami i nogami, a także ryby z cekinów i włochate poduszki. Wszystko z morzem ma tyle wspólnego, co nic. Wszystko made in China.

Jakby tego było mało, to obok można też zrobić sobie kolorowe warkoczyki za 20 zł. W wersji z brokatem lub świecące w ciemności za 30 zł. Generalnie, jak to mówią, jest mydło i powidło. I choć powidła nie znalazłam, to mydło bursztynowe owszem.

Ile kosztują pamiątki znad morza?

Ale do rzeczy. Nad morzem kupicie:

- muszelki w buteleczce – 3 zł,

- breloczki z bursztynu – 6 zł,

- słoniki z bursztynu – 12 zł,

- stateczki zamknięte w butelce – 5 zł,

- kubki z napisem "Gdańsk" – ok. 20 zł,

- mydełko bursztynowe – 12 zł,

- magnesy na lodówkę – od 7 zł,

- pluszowe foki i delfiny – od 22 zł,

- popielniczki za napisem "Gdańsk" – 10-15 zł,

- kieliszki na wódkę z napisem "Gdańsk" - 6 zł,

- sznur bursztynów - od 35 zł.

Żeby nie było, że się czepiam, to przyznam, że ceny pojedynczych pamiątek nie wydają się być wygórowane. Jednak za tego samego typu suweniry np. w Grecji czy Portugalii często zapłacimy o połowę mniej. - Kupiłam kilka magnesów, jedną fokę, styropianowy samolot i stówka pękła – dodaje pani Ania. – Córka mówi, że w Grecji za magnesy płaciła 1 euro, no ale ja wnukom nie odmówię.

Ilona Raczyńska Duże muszle kosztują od 45 do nawet 60 zł

Stoję jeszcze chwilę przy straganie, ale sprzedawca, który widzi moje niezdecydowanie proponuje, żebym posłuchała szumu morza w muszli. Pytam go, czy naprawdę jest z Bałtyku. On wzrusza tylko ramionami i się uśmiecha. Muszla jest wielkości dwóch pięści i kosztuje 55 zł. Może znajdzie swojego właściciela. Ja odwracam się na pięcie i idę posłuchać szumu morza za darmo i na żywo.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl