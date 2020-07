Wakacje 2020. Uwaga na oszustów w Karkonoskim Parku Narodowym

Przedstawiciele Karkonoskiego Parku Narodowego przyznają, że miarka się przebrała. Wyjaśniają urlopowiczom, że nikt nie może odebrać im biletów – są ich własnością. Przypominają również, gdzie można legalnie kupić bilet wstępu. Sprzedaż prowadzona jest w punktach kasowych Karkonoskiego Parku Narodowego oraz przez osoby w punktach mobilnych, które ubrane są w służbowy strój oraz posiadają identyfikator z upoważnieniem do sprzedaży biletów wstępu na teren parku.

Ci, którzy nie chcą stać w kolejkach do kas, mogą również w wygodny sposób nabyć bilety przez internet. Można to zrobić na stronie internetowej kpn.eparki.pl.

Pod koniec lipca Karkonoski Park Narodowy rozpoczął akcję #WeekendBezŚnieżki, by odciążyć ją od zadeptujących turystów. Śnieżkę odwiedza w sezonie letnim nawet 10 tys. osób dziennie. Pracownicy KPN zachęcają, aby korzystać również z innych szlaków i atrakcji Karkonoszy, a jest ich wiele.

Aby wjechać na szczyt Śnieżki, trzeba odstać w kolejce nawet 2,5 godziny. To nie zniechęca jednak turystów. Na zdjęciu opublikowanym przez "Nowiny Karpacz" widać tłum, który czekał do wyciągu. I to w środku tygodnia! O maseczkach czy zachowaniu dystansu społecznego można tutaj tylko pomarzyć.