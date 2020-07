Wakacje 2020. Polka zbulwersowana zachowaniem straży granicznej. "Lekceważenie, buta i arogancja"

4,5 godziny czekania na przejściu granicznym to żaden rekord

"Spędziliśmy tam 4,5 godziny, z czego większą część tego czasu wyproszeni z autokaru, z bagażami (ja z dość ciężkim plecakiem), stojąc w kolejce do zamkniętego budynku (miejsc do siedzenia brak), licząc że lada chwila polskie służby zaczną odprawę. Tymczasem minął kwadrans, dwa, godzina, kolejne kwadranse i nic kompletnie się nie działo..." - czytamy w poście udostępnionym przez podróżniczkę. - "Poza mną wszyscy pasażerowie byli Ukraińcami, tak więc nikt nawet nie pisnął, bojąc się pewnie ewentualnych problemów, a ja normalnie pewnie bym coś powiedziała, no ale też nie chciałam nikogo narażać na jakieś złośliwości. Dowiedziałam się tylko że takie sytuacje to norma i te 4,5 godziny to żaden tam rekord. I wiecie, było mi po prostu wstyd. Bo nawet na granicach w krajach afrykańskich gdzie nikt się nie spieszy, aż z takim olewaniem ludzi się nie spotkałam. A tu, wjazd do Europy i panowie-władza robią pokaz jak dla mnie po prostu braku szacunku do ludzi (zwłaszcza że było też sporo starszych osób), a zarazem nieprzejmowania się swoimi obowiązkami" - pisze.