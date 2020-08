Wakacje 2020. Żywiec. W Nowym Zamku może powstać hotel

Nowy Zamek w Żywcu można śmiało wpisać na listę najbardziej rozpoznawalnych tego typu obiektów na Śląsku. Głównie dlatego, że stoi w centrum miasta, w otoczeniu pięknego parku. Można śmiało stwierdzić, że jest wizytówką liczącego ponad 30 tys. mieszkańców miasta. Wspaniałą rezydencję, wybudowaną na przełomie XIX i XX w., zamieszkiwała rodzina Habsburgów, która sprowadzała do niej imponujące meble wyprodukowane w Austrii, piękne kominki z Włoch czy stylowe wyposażenie z Anglii.

Po zakończeniu II wojny światowej kompleksem zarządzali komuniści, którzy doprowadzili zamek do fatalnego stanu. Podobnie jak w przypadku większości zamków w Polsce, którymi się "opiekowali", żywiecki Nowy Zamek mocno podupadł. Przez dekady wykonywano w nim wyłącznie drobne remonty. Do jego mocnej eksploatacji przyczyniło się to, że przez 60 lat działał w nim Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych.