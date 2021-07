Wakacje 2021. Najpopularniejsze kierunki na urlop

Gościem programu WP "Newsroom" była dziennikarka branży turystycznej Marzena German. Zapytana, gdzie Polacy najchętniej wybierają się na wakacje i jakie kierunki podróży są w tym roku najbardziej popularne, powiedziała, że Grecja i Turcja. - Z tygodnia na tydzień i z dnia na dzień te dwa kraje walczą o palmę pierwszeństwa - dodała. Jednocześnie przypomniała, że Grecja to ok. 20 kierunków, które można wybrać. Podobnie rzecz się ma z wyjazdami do Turcji. Dziennikarka dodała, że dla wielu Polaków ułatwieniem w podróży w te właśnie miejsca są liczne wyloty z lotnisk regionalnych. German przypomniała też, że w tym roku, zwłaszcza wiosną, sporym zainteresowaniem wśród rodaków cieszyły się kierunki egzotyczne, na co wpływ miało pandemiczne zamknięcie regionu śródziemnomorskiego.