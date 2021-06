Wakacje 2021. Nowa atrakcja na Mazurach przyciągnie tłumy

"Zamek krzyżacki w Szczytnie – nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego" to projekt, który pochłonął prawie 16 mln zł, ponad 7 mln zł dofinansowywano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ma on przyczynić się do wzrostu potencjału turystycznego miasta oraz regionu. W ramach rewitalizacji wyeksponowano pozostałości średniowiecznej twierdzy oraz zaplanowano pomieszczenia wystawiennicze.