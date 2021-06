Polskie Malediwy. Turkusowa woda zachwyca turystów

30 km od Katowic znajdowały się niegdyś zakłady dolomitowe, cementownia oraz kamieniołom. Dziś to miejsce zmieniło się nie do poznania i przyciąga turystów z całego kraju. Park Gródek w Jaworznie to jedno z gorących miejsc na mapie Polski, które warto odwiedzić będąc na południu.