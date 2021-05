Wakacje 2021. Za urlop w kraju zapłacimy więcej niż przed rokiem

W Sarbinowie są to kwoty rzędu 45 zł (rok temu było to 44 zł). W Mielnie ceny noclegów wzrosty z 54 zł do 56 zł, stawki podskoczyły też w w Kołobrzegu - z 50 zł do 52 zł. Również mniejsze miejscowości nie oparły się podwyżkom. Na przykład w Chłopach średnia cena noclegu wzrosła z 46 zł do 47 zł, a w Lubiatowie za nocleg zapłacimy 51 zł, podczas gdy rok temu średnie koszty wynosiły 45 zł.