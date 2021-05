Wakacje w raju bez kremów z filtrami. Gdzie nie wolno ich używać?

Jak tłumaczy dr Craig A. Downs, dyrektor wykonawczy Haereticus Environmental Laboratory szkodliwe składniki kremów powodują, że pod ich wpływem koralowce zaczynają obumierać i tracą swe intensywne barwy w niepokojąco niskiej temperaturze. Zdaniem naukowca to naturalny proces, gdy temperatura wody przekroczy 31 st. C. Jednak Oxybenzon sprawia, że koralowce bieleją już przy temperaturze wody przekraczającej 25 st. C. To ogromna różnica.