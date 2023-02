Wakacje jak ferie - w różnych terminach. "Analiza trwa"

Gut-Mostowy przyznaje, że propozycja jest korzystna dla branży

- To byłaby rewolucja, tylko trzeba na ten problem popatrzeć szeroko. Napisaliśmy pismo do ministerstwa edukacji, aby przeanalizowało taką możliwość: wszystkie plusy i minusy tego rozwiązania z punktu widzenia systemu edukacji - powiedział we wtorek 31 stycznia Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister sportu i turystyki, w radiu RMF FM.