Tam w lutym jest najtaniej. Tygodniowe wczasy z przelotem za "tysiaka"

- Choć w kontekście wycieczek rodzinnych, a o takich zazwyczaj mówimy przy feriach zimowych, najczęściej wymieniane są pobyty albo w formule all inclusive w ciepłych krajach, albo wyjazdy na narty, to dzięki poszerzaniu oferty przez biura podróży na popularności zyskują też inne formy wypoczynku - mówi Marzena German z Wakacje.pl. - Przykładem mogą być wypady, czasem krótsze niż na tydzień, do krajów znajdujących się w stosunkowo niewielkiej odległości od Polski.