Wakacje z rafą koralową i faraonami. Egipska Hurghada czeka

Być w Egipcie i nie widzieć piramid, Sfinksa, świątyni Ramzesa czy grobowca Tutanchamona? Zdecydowanie tego nie zalecamy. Chcąc zobaczyć najsławniejsze zabytki Egiptu, trzeba opuścić Hurghadę, a najlepiej wykupić oferowane na miejscu wycieczki. Obowiązkowe powinny być co najmniej dwie. Pierwsza do Kairu, by zobaczyć piramidy Cheopsa (największą), Chefrena i Mykerinosa oraz inne starożytne budowle egipskiego cmentarzyska sprzed 4500 lat. To jeden z siedmiu cudów świata i jedne z najbardziej fascynujących i tajemniczych budowli. Poza odwiedzeniem piramid i obowiązkowej fotografii ze Sfinksem turyści zwykle zaglądają do Muzeum Egipskiego, żeby zobaczyć m.in. złotą maskę nałożoną na mumię faraona Tutanchamona.