Wakacje w Grecji. Nie sprawdzali pasażerom kodów QR

Jak informuje portal Fly4free.pl, linia lotnicza mogła mieć ogromne kłopoty, bo Grecja ogłosiła, że samoloty linii lotniczej Wizz Air mają zakaz lotów do Aten, jednak po kilku godzinach zakaz ten został zniesiony. Węgierski przewoźnik lotniczy obiecał, że od tej pory będzie skrupulatnie sprawdzać pasażerów.

Kod QR niezbędny, by wjechać do Grecji

Gdy wyszło na jaw, że pracownicy Wizz Air-a nie sprawdzali kodów, to grecki rząd ogłosił, że przez zaniechanie tego obowiązku, wielu pasażerom odmawiano prawa do przekroczenia granicy. Jak podaje Fly4free.pl, Grecy postanowili, że od 2 sierpnia wieczorem do 14 sierpnia Wizz Air będzie miał zakaz realizowania lotów z i na lotnisko w Atenach.