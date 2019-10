Wakacje w USA za prawie 1,1 mln zł. O czym warto wiedzieć, zanim wyruszysz za ocean

Najdroższa pomoc medyczna udzielona Polakowi w wakacje 2019 r. kosztowała prawie 1,1 mln zł. Zdarzenie miało miejsce w Stanach Zjednoczonych.

Najdrożej w USA

Rekordowy przypadek dotyczył ponad 70-letniego mężczyzny, który potrzebował pomocy assistance z powodu wylewu krwi do mózgu, w skutek którego doszło do ubytków neurologicznych oraz problemów z chodzeniem. Większość kosztów związana była z hospitalizacją w dwóch szpitalach, w tym jednym specjalistycznym.

– Stany Zjednoczone, podobnie jak Kanada, od lat są w czołówce krajów z najdroższymi interwencjami. Wynika to zarówno z wysokich, wręcz astronomicznych stawek, jakie trzeba w tych krajach zapłacić za leczenie. Osoby wyjeżdżające na inne kontynenty płacą za polisę więcej niż wyjeżdżający do krajów europejskich. Mówimy jednak o kwotach rzędu 200-400 złotych za osobę za dwutygodniowy wyjazd. Zwróćmy tu uwagę na fakt, że turysta bez ochrony ubezpieczeniowej, w przypadku choroby bądź wypadku, ma duży kłopot nie tylko ze względu na zdrowie, ale również rachunek do zapłacenia z własnej kieszeni. Dlatego wybierając się w podróż, należy zakupić polisę z sumą ubezpieczenia na koszty leczenia i assistance, dopasowaną do kierunku, w którym się udajemy. Na dalekie wyjazdy rekomendujemy polisy z najwyższymi sumami ubezpieczenia – mówi Piotr Ruszowski z Mondial Assistance.