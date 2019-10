Stany Zjednoczone. Zaplanuj podróż bez wizy na przyszły rok

Od stycznia 2020 r. nie będziemy potrzebowali wizy, żeby zwiedzić kultowe miejsca w Stanach Zjednoczonych. Planowanie podróży do tego kraju będzie dużo prostsze, co prawdopodobnie zachęci większą liczbę Polaków do spędzenia tam urlopu. Już dzisiaj w biurach podróży można wybierać spośród kilkudziesięciu propozycji.

Turyści już powoli planują wyjazdy do USA (Shutterstock.com)

Poziom odmów wiz dla Polaków spadł poniżej poziomu 3 proc., a to oznacza otwarcie granicy dla turystów, którzy mogą spędzić w USA maksymalnie 90 dni. To moment, na który wielu czekało z niecierpliwością i dużą nadzieją. Turyści już powoli planują wyjazdy, dlatego przyglądamy się propozycjom biur podróży wraz z portalem turystycznym Wakacje.pl, który porównuje oferty z rynku.

– Ceny pobytów zaczynają się od ok. 5300 zł. Tyle w przedsprzedaży trzeba zapłacić za tygodniowy pobyt z wylotem z Warszawy w hotelu 3-gwiazdkowym w Miami na Florydzie. Minimalny wydatek na wycieczkę objazdową z przewodnikiem to ok. 5500 zł. W biurach podróży znajdziemy znacznie więcej propozycji dla osób, które chcą zwiedzać. Programy są zróżnicowane, tak żeby każdy miał szansę zrealizować swój podróżniczy american dream – mówi Klaudyna Fudala, rzeczniczka portalu rezerwacyjnego Wakacje.pl.

Jeśli planujemy urlop w wersji plaża i woda, mamy do wyboru Florydę i Hawaje. Znajdziemy warianty z przelotem, bez wyżywienia w hotelach od 3 do 5 gwiazdek. W przedsprzedaży mamy do wyboru zarówno wyjazdy na początku 2020 r., jak i po sezonie letnim. Przy wyborze konkretnego wariantu płacimy tylko zaliczkę, czyli ok. 20 proc. ceny, resztę możemy dopłacić do 40 dni przed podróżą.

Dużo więcej propozycji znajdą ci, którzy nastawiają się na zwiedzanie z przewodnikiem. W zależności od biura podróży i programu opcji jest wiele, w ofercie są zarówno wycieczki tygodniowe (7-8 dni), ale też bardziej elastyczne warianty na 9, 10, 11 czy 14 dni. Wiele zależy od programu. Możemy objechać np. Zachodnie Wybrzeże albo skupić się na Waszyngtonie, Nowym Jorku lub parkach narodowych.

Możliwe też jest zwiedzanie samej Florydy czy Hawajów. W siatce połączeń w przypadku wycieczek zorganizowanych z Warszawy polecimy do Los Angeles, Toronto, Orlando, Denver, San Francisco czy Nowego Jorku.

W najtańszej wersji za ok. 5300 zł zobaczymy Las Vegas, parki narodowe: Zion, Bryce Canyon, Moab, Canyonlands, Mesa Verde, Monument Valle czy Grand Canyon. Najdroższe opcje za kilkanaście tysięcy złotych to m.in. zwiedzanie Alaski czy Zachodniego Wybrzeża i Hawajów w ramach jednego programu. Dla kolekcjonerów kultowych miejsc znajdą się takie propozycje jak np. program "Od Statuy Wolności aż po Biały Dom", który obejmuje m.in. przejazd przez Dolinę Śmierci, Park Narodowy Sekwoi, Wielki Kanion Kolorado, Las Vegas, Los Angeles i San Francisco.

Brak konieczności posiadania wizy od 2020 r. nie zwalnia nas z obowiązku zabrania ze sobą paszportu. Dokument powinien być ważny przynajmniej 6 miesięcy od planowanej daty powrotu z USA. Nie jest natomiast wymagane posiadanie określonej kwoty pieniędzy.