Wakacje wolne od zgiełku. Ciche zakątki Gruzji i Portugalii

Wypoczynek w ogrodzie Boga, miejsce chroniące przed depresją czy wędrówka po malowniczych bezdrożach? Jeżeli marzysz o wakacjach z dala od zatłoczonych plaż, zachwyca Cię piękno natury i niezwykłe widoki, wybierz miejsca, które nie są najpopularniejszymi kierunkami.



- Idealne miejsce na spokojny urlop wśród przepięknych krajobrazów - zachwyca się Paulina, która wraz z mężem spędziła na Maderze tydzień. - Wyspa nie jest duża i praktycznie można ją objechać w ciągu jednego dnia, ale my zaplanowaliśmy, że chcemy zobaczyć jej wszystkie najpiękniejsze miejsca. - Stworzyliśmy sobie plan, wynajęliśmy samochód i codziennie odwiedzaliśmy inny zakątek - dodaje mąż Pauliny, Michał. - To był urlop na pięć z plusem - przemieszczaliśmy się w swoim tempie, chłonąc krajobrazy, oglądając wschody słońca i zachwycając się tym, jak Madera jest przygotowana dla turystów.

Ale Madera to nie tylko bujna roślinność. Zachwyca również jej ukształtowanie - zwłaszcza dzikie, skaliste wybrzeże z wieńczącym go najpiękniejszym klifem Cabo Girão - ósmym z najwyższych klifów w Europie.

- To naprawdę niesamowite miejsce, ale odradzam go osobom z lękiem wysokości - mówi Michał. - Klif ma prawie 600 metrów wysokości, ale warto się trochę postresować, bo widok z niego niemal hipnotyzuje. Z tej wysokości oglądaliśmy stolicę Madery Funchal, osady z polami uprawnymi, skaliste wybrzeże, a nawet udało nam się dojrzeć Półwysep św. Wawrzyńca. Dla "wyczynowców" stworzono tu szklaną kładkę nad urwiskiem, ale ja się nie odważyłem na nią wejść. Wystarczyła mi spora dawka adrenaliny, gdy podróżowaliśmy po wyspie górskimi serpentynami - śmieje się Michał.

Turystów zachwycają również tutejsze miasteczka i wioski. Jedno z nich, Santana, przypomina swoją architekturą bajkę - to za sprawą białych, krytych strzechą domków z drewna i kamienia, z charakterystycznymi niebieskimi pasami wokół okien. W malowniczym Funchal warto pospacerować wąskimi uliczkami i zjechać z Monte wiklinowymi saniami z wikliny, ale dużo większe emocje wzbudza Fajã dos Padres, miejscowość, do której można popłynąć łodzią albo wjechać kolejką linową - to malownicza kryjówka nad morzem, w której warto obejrzeć zachód słońca. A kto marzy o leniwym plażowaniu, niech odwiedzi porto Santo, urokliwą wysepkę ze złotym piaskiem, na którą dotrze promem z Funchal.

Perła Kaukazu

Gruzja, chociaż staje się coraz modniejsza, wciąż uchodzi za miejsce stosunkowo tanie i nadal nie do końca odkryte. To, co urzeka przybywających tu turystów to wspaniała przyroda, niezwykła serdeczność Gruzinów, przepiękne widoki, majestat gór Kaukazu, złociste plaże przy Batumi i tajemnicze bezdroża. Czas płynie tu inaczej, a Gruzini bardzo cenią sobie delektowanie się towarzystwem, pysznym jedzeniem i winem - dlatego tutaj warto zwolnić tempo i wrzucić na luz - wtedy naprawdę uda nam się zachwycić pięknem tego kraju, jego różnorodnością i atmosferą.