Madera czy Lanzarote? Podobne ceny, różne wrażenia

Wybierając się na wakacje, warto zastanowić się, czego oczekujemy od miejsca, w którym spędzimy błogi urlop. W grę może wchodzić wypoczynek na plaży, aktywne spędzanie czasu czy zwiedzanie lokalnych zabytków. Zupełnie odmienne wrażenia wywołają dwie wyspy na Atlantyku – Madera i Lanzarote.

Lanzarote i Madera to wyspy diametralnie różne, ale obie warte odwiedzenia (Shutterstock.com)

Madera – wyspa lasów i klifów

Powszechnie mówi się o Maderze jako 'wyspie kwiatów'. Bardziej prawdziwe wydaje się jednak stwierdzenie, że to wyspa lasów i klifów. Trudno tu bowiem o typową dla Wysp Kanaryjskich makię i piaszczyste lub piaszczysto-żwirowe plaże.

W ogóle "plaże Madery" to szeroko pojęty oksymoron. Jeśli już jakieś istnieją, to są to plaże sztuczne usypane na potrzeby turystyki. To jeden z powodów, dla których na Maderę nie powinni wybierać się zapaleni miłośnicy kąpieli słonecznych. Drugi to „wieczna wiosna”, czyli klimat, w którym wysokie temperatury i duże nasłonecznienie to rzadkość. W ciągu roku temperatura waha się bowiem maksymalnie od 18 st. C do 25 st. C, a słońce często schowane jest za cienką warstwą chmur.

Czy zatem Madera jest nudna? Jasne, że nie. To miejsce, które pokochają fani aktywnego wypoczynku i nostalgicznych, klifowych wybrzeży. Wyspę porasta las tzw. laurissilva, który został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Układa się on na monumentalnych wzgórzach, które spokojnie mogłyby zastąpić krajobraz Nowej Zelandii w zdjęciach do „Władcy Pierścieni”. Można tu wędrować pieszo lub jeździć rowerem terenowym. Nie lada gratką okazuje się również zjazd motocrossem. Sama podróż samochodem przez Maderę i zatrzymywanie się w punktach widokowych dostarcza wrażeń. Krajobrazy Madery to zupełnie coś innego niż typowe pejzaże najpopularniejszych kierunków wypoczynkowych Polaków.

Madera i jej atrakcje

Maderę warto odkrywać bez pośpiechu. Turysta nie znajdzie tu niesamowitych zabytków, ale drobne ciekawostki, które zdecydowanie uprzyjemnią mu pobyt.

Madera słynie ze swoich ogrodów. Jednym z ich jest Jardim Botânico da Madeira zlokalizowany na wzgórzu Monte, ponad zabudowaniami stolicy wyspy, Funchal. Każdego roku jedna rabata modyfikowana jest tak, aby swoimi kwiatami tworzyła jego cyfry. Na wzgórze można dostać się kolejką linową tzw. teleférico, a zjechać fenomenalnymi saniami, których nie znajdzie się w żadnym innym miejscu na świecie. Ciekawe są również „balkony” (balcões) stworzone na tzw. levadas, czyli wąskich akweduktach, które rozprowadzają słodką wodę po całej Maderze. Balkoniki znajdują się w niewielkiej wioseczce Ribeiro Frio, na trasie z Funchal do Faial. Ta sama droga prowadzi do Santany, gdzie łowcy widoków z pocztówek znajdą niewielki skansen z typowymi dla Madery trójkątnymi domkami.

Wyspa nie zawiedzie również miłośników jedzenia. Typowe dania Madery to prego no bolo do caco, czyli slow hamburger z różnych rodzajów mięs oraz espetada tj. nabijane na druciki marynowane kawałki wołowiny, lekko krwiste, podawane z frytkami, ryżem i sałatą. Takie pyszności można popić lemoniadą z maracui (która jest tutejszym specjałem) lub delikatnym piwem Coral.

Lanzarote – księżycowa bajka na Atlantyku

Lanzarote to najwyżej położona na północny-wschód wyspa archipelagu Wysp Kanaryjskich. Jej krajobraz znacznie różni się od tego, który zobaczyć można na Maderze.

Przede wszystkim pejzaże Lanzarote są nie z tej ziemi, ale raczej z Księżyca lub Marsa. Pustkowia o czerwonej i rudej barwie, kolorowe jeziora, gołe wzniesienia i żwirowe plaże niejako spływające w ocean ze wzgórz, a nawet najprawdziwszy krater, El Golfo. Oto co można zobaczyć po dotarciu na Lanzarote. W tym krajobrazie od czasu do czasu napotkać można skromne miasteczka, a na ich obrzeżach zielone oazy ośrodków hotelowych.

Dla kogo zatem Lanzarote? Choć pierwsze co przychodzi na myśl to plażowicze, to warto wspomnieć o... romantykach i miłośnikach gwiazd. Na wyspie jest bowiem magiczne miejsce nazywane Peñas del Chache, czyli najwyższe wzniesienie Lanazarote (670 m n.p.m.), w którym zanieczyszczenie światłem jest niewielkie, a dzięki temu można oglądać nocne niebo. Latem jak na dłoni widać Drogę Mleczną oraz gwiazdozbiory Strzelca i Skorpiona.

O zawrót głowy przyprawiają również jaskinie Lanzarote, zlokalizowane na północy wyspy. Najsławniejszą z nich to Jameos Del Agua i Cueva de los Verdes, które należą do systemu 6-kilometrowego korytarza zaczynającego się w miasteczku Ye i ciągnącego się ku wybrzeżu, a potem 1,5 km w głąb oceanu.

Lanzarote dla plażowiczów

Najważniejszym jednak zadaniem stawianym przed Lanzarote przez turystów jest zapewnienie błogiego odpoczynku. Na wyspie, podobnie jak na Gran Canarii, Fuertewerturze czy Teneryfie, turystyka zaczęła rozwijać się jeszcze w latach 80., ale swój zenit osiągnęła na początku lat dwutysięcznych. Dziś turyści odkrywają zupełnie inne, często egzotyczne kierunki, ale nadal na Lanzarote spotkać można ich tłumy.

Plaże Lanzarote być może w większości nie są tak szerokie i piaszczyste jak w kontynentalnej Hiszpanii, ale zachęcają do odpoczynku. Każda z nich jest inna, więc można tu znaleźć coś dla siebie.

Dla przykładu położona na północy wyspy Lanzarote Playa de las Chonchas jest wietrzna, a przez to rzadziej uczęszczana. Fale oceanu dają tu niesamowity spektakl, pokazując turystom, kto tu jest silniejszy. Szerokie, piaszczyste plaże Lanzarote to między innymi Playa Blanca i Playa de Mujeres. Lazur oceanicznej wody zachwyci natomiast tych, którzy wybiorą się na Playa de la Cera czy Playa de Papagayo. Piękny, biały piasek pokrywa natomiast Playa Caletón Blanco.

Na Lanzarote doskonale będą bawić się miłośnicy nurkowania i snorkellingu. Przejrzysta woda pozwala bowiem na obserwowanie podwodnej flory i fauny. Silne wiatry na północy wyspy Lanzarote sprzyjają natomiast uprawianiu surfingu i windsurfingu.