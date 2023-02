Wakacyjny kraj wraca do gry. "To kierunek niezwykły"

Maroko - nie tylko plaże

- W ramach jednego urlopu można też połączyć te dwie opcje i po tygodniowym zwiedzaniu zostać na kolejne siedem dni, by wypocząć na plaży - podsuwa Marzena German z Wakacje.pl. - Kombinacji pobytów jest tak naprawdę jeszcze więcej. Przy typowym urlopie stacjonarnym można wybrać się do regionu Agadiru, by spędzić czas na pięknej plaży Oceanu Atlantyckiego, albo odwiedzić Marrakesz nazywany czerwonym miastem od koloru zabudowań na tamtejszej starówce - wyjaśnia Marzena German.