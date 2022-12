Spędziłam noc na pustyni. Tego się nie spodziewałam

Ekscytacja rosła z każdym kilometrem

Droga dłużyła mi się niemiłosiernie, chociaż z drugiej strony nie ma co się temu dziwić, bowiem mieliśmy do przejechania z Fez do Merzougi aż 460 km. Pół dnia spędziłam więc w aucie, rozmyślając i próbując wyobrazić sobie miejsce, w którym będziemy spędzać noc. Ekscytacja mieszała się ze strachem i ciekawością.