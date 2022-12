Nieznane oblicze Marrakeszu. Targ, na którym GPS nie pomoże, hotel z komnatami i osiedle Ronaldo

Do dyspozycji gości jest ogromny i zadbany ogrodzony ogród, baseny, SPA czy łaźnia turecka. Co ciekawe, hotel z uwagi na swoje wnętrza przyciąga influencerów z całego świata, którzy gotowi są zapłacić każde pieniądze za choćby jeden nocleg, by zdobyć przestrzeń do nagrań na Instagrama lub TikToka.