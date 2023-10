Walczą o turystów jak mogą. Darmowe atrakcje i niższe ceny

Obiekty górskie wykorzystują do promocji słynne jesienne redyki – widowiskowe święto pasterskie, kiedy to ulice miast wypełniają stada owiec wracających z hal do zagród swoich gospodarzy. Najbliższe odbędą się 22 października w Kluszkowcach, a następnie 25 października, kiedy redyk przejdzie ze Skawicy do Poronina.