Spędził w pociągu 30 godzin. "Po drodze można oszaleć"

- Nie wiem czy mnie dobrze słychać, ale chciałem wam powiedzieć, że będę jechał w wagonie sypialnym. Ta podróż z Kolkaty do Chennai trwa 30 godzin. To jest moje łóżko. Jak widzicie, jest to wagon mieszany, więc wszyscy się po prostu dzielą. Z jednego łóżka zazwyczaj korzystają trzy albo cztery osoby. I tak, będzie niekomfortowo i będę się pocił całą drogę, ale jestem tu po przygodę - mówi autor nagrania na wideo opublikowanym na TikToku.