Ogromne zmiany w polskich górach. W grę wchodzą gigantyczne pieniądze

Zima coraz bliżej, a fani białego szaleństwa odliczają już czas do pierwszych szusów. Mamy dla nich dobre wieści. W polskich ośrodkach szykują się spore zmiany. Do 2025 r. PKL zainwestuje na Jaworzynie Krynickiej oraz w ośrodku Palenica w Szczawnicy ok. 300 mln zł.