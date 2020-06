Walia – 10 zaskakujących faktów. Co zobaczyć w Walii?

1. Walia jest krajem niewielkim, zajmuje powierzchnię niecałych 21 000 km kwadratowych i zamieszkuje ją około 3 milionów ludzi. Znacznie więcej niż mieszkańców jest w Walii owiec . Szacuje się, że Walijczycy hodują około 11 milionów tych zwierząt, co oznacza, że na jednego mieszkańca kraju przypadają prawie 4 owce. Mimo tego, rolnictwo oraz hodowla bydła i owiec nie odgrywają dużej roli w gospodarce kraju.

2. Walia to kraj, który szczyci się ogromną ilością zamków i twierdz. Na terenie tego państwa znajduje się około 500 pozostałości po takich budowlach, co w przeliczeniu na kilometr kwadratowy powierzchni kraju daje Walii podium w konkursie na największą liczbę zamków.

3. Historia Walii jest ściśle związana z Wielką Brytanią, mimo to Walia zachowała kulturową odrębność. Większość mieszkańców Walii posługuje się płynnie językiem angielskim, jednak spora część mieszkańców jest dwujęzyczna, a ich drugim językiem jest walijski. Język ten jest szczególnie popularny na północy i zachodzie kraju, jednak obecnie coraz mniej ludzi potrafi w nim czytać i pisać.

4. W Walii znajduje się najmniejsze w Wielkiej Brytanii miasteczko – St David’s . Jest to miejsce urodzenia patrona kraju, czyli św. Dawida, a obecnie mieszka w nim około 2000 mieszkańców. Będąc w miasteczku, koniecznie trzeba przespacerować się po majestatycznych klifach i zobaczyć katedrę św. Dawida, która wygląda jak część scenografii do filmu o średniowieczu.

5. Mimo tego, iż Walia zdecydowanie nie kojarzy się z krajem, do którego jedzie się, żeby poleniuchować nad morzem, może się ona pochwalić jedynymi z najpiękniejszych plaż w Europie. Jedynym minusem Walii, jeśli chodzi o plażowanie, jest pogoda – niestety nawet w lecie nie ma gwarancji wysokich temperatur i słonecznej pogody.

6. Oprócz pięknych plaż, Walia ma do zaoferowania niezwykłe krajobrazy i bujną przyrodę. W związku z tym, będąc w tym zakątku Wielkiej Brytanii, warto odwiedzić jeden z trzech parków narodowych, na przykład Pembrokeshire Coast National Park , który obejmuje znaczną część zachodniego wybrzeża Walii.

7. W Walii znajduje się miejscowość, której nazwa jest jedną z najdłuższych na świecie i najdłuższą nazwą administracyjną w Wielkiej Brytanii. Brzmi ona “Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch”, co oznacza “Kościół Świętej Marii nad stawem wśród białych leszczyn niedaleko wodnego wiru pod Czerwoną pieczarą przy kościele św. Tysilia”. Ze względu na nietypową nazwę miejscowość jest często odwiedzana przez turystów, którzy zatrzymują się przed tabliczką na stacji kolejowej, żeby zrobić sobie na jej tle zdjęcie.

8. Prawdopodobnie najstarsza na świecie kolejka wąskotorowa, która wciąż jest użytkowana, znajduje się właśnie w Walii. Działa ona od 1836 roku i do dziś z jej wagonów można podziwiać piękne krajobrazy Snowdonii. Wycieczkę koleją można zakończyć w Porthmadog albo wysiąść wcześniej w Minfford, skąd można przespacerować się do Portmeirion. Jest to wyjątkowe miasteczko zbudowane na kształt miasteczek z południowej Francji albo Włoch.